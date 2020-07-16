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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Канело Альварес пошел на жертвы перед третьим боем с Головкиным

Возвращение мексиканца намечено на сентябрь.

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Источник: AP 2020

Вскоре будет объявлено имя следующего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), который вернется на ринг 14 сентября в США. Об этом сообщает Ringside24.com.

Финансовые проблемы платформы DAZN вынуждают команду «Канело» искать дешевого оппонента. Представители Golden Boy Promotions заявили, что в список потенциальных соперников входят Джейсон Куигли (18−1, 14 КО) и Туреано Джонсон (21−2−1, 15 КО). Оба находятся на контракте у Оскара Де Ла Хойи (главы Golden Boy Promotions) и выразили желание выйти на ринг против «Канело».

Во время загрузки произошла ошибка.

Со своей стороны, Альварес согласился урезать свой гонорар. Ожидается, что мексиканский боксер заработает как минимум на десять миллионов долларов меньше, чем указано в его контракте с DAZN (гарантированный гонорар мексиканца составляет 35 миллионов долларов).

Напомним, в октябре 2018 года «Канело» заключил пятилетнее соглашение на 365 миллионов с DAZN на 11 боев, из которых три мексиканец уже провел.

Ожидается, что в 2021 году Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 34 КО), у которого контракт с DAZN на 100 миллионов долларов за шесть боев (два уже отработал). Возвращение GGG запланировано также на осень.

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