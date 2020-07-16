Канело Альварес пошел на жертвы перед третьим боем с Головкиным
Возвращение мексиканца намечено на сентябрь.
Возвращение мексиканца намечено на сентябрь.
Вскоре будет объявлено имя следующего соперника мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), который вернется на ринг 14 сентября в США. Об этом сообщает Ringside24.com.
Финансовые проблемы платформы DAZN вынуждают команду «Канело» искать дешевого оппонента. Представители Golden Boy Promotions заявили, что в список потенциальных соперников входят Джейсон Куигли (18−1, 14 КО) и Туреано Джонсон (21−2−1, 15 КО). Оба находятся на контракте у Оскара Де Ла Хойи (главы Golden Boy Promotions) и выразили желание выйти на ринг против «Канело».
Со своей стороны, Альварес согласился урезать свой гонорар. Ожидается, что мексиканский боксер заработает как минимум на десять миллионов долларов меньше, чем указано в его контракте с DAZN (гарантированный гонорар мексиканца составляет 35 миллионов долларов).
Напомним, в октябре 2018 года «Канело» заключил пятилетнее соглашение на 365 миллионов с DAZN на 11 боев, из которых три мексиканец уже провел.
Ожидается, что в 2021 году Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 34 КО), у которого контракт с DAZN на 100 миллионов долларов за шесть боев (два уже отработал). Возвращение GGG запланировано также на осень.