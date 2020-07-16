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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

Названа главная слабость «Канело» перед третьим боем с Головкиным

Британский боксер второго среднего веса Джон Райдер (28−5, 15 КО) поделился ожиданиями от потенциального боя с чемпионом мира в четырех весовых категориях мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Его слова приводит Boxingscene.com.

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Ранее стало известно, что «Канело» выбрал Райдера в качестве соперника на поединок 12 сентября в США. Сам британец уверен, что обеспечит мексиканцу большие трудности.

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«Я уверен, что у “Канело” действительно большие проблемы с левшами. В бою с левшой Ларой ему повезло получить решение от судей. Конечно, Лара более высокий левша, чем я, но у меня все равно хорошие шансы. Я так понимаю, на данный момент основные кандидаты на бой с Саулем — я и Деревянченко. Мы терпеливо ждем, а я тренировался еще с самого начала пандемии», — сказал Райдер.

Добавим, что украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) отказался от боя с «Канело», отдав предпочтение чемпиону WBC в среднем весе Джермаллу Чарло (30−0, 22 KO) из США.

Ожидается, что в 2021 году Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

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