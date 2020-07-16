Названа главная слабость «Канело» перед третьим боем с Головкиным

«Я уверен, что у “Канело” действительно большие проблемы с левшами. В бою с левшой Ларой ему повезло получить решение от судей. Конечно, Лара более высокий левша, чем я, но у меня все равно хорошие шансы. Я так понимаю, на данный момент основные кандидаты на бой с Саулем — я и Деревянченко. Мы терпеливо ждем, а я тренировался еще с самого начала пандемии», — сказал Райдер.