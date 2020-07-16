Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Вальядолид
21
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:15
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Интер
Футбол. Премьер-лига
18:00
Рубин
Ростов
00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Динамо
01
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
17:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Физическая форма 54-летнего Тайсона поразила фанатов

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон провел тренировку и поразил пользователей сети своей физической формой. Видео подготовки спортсмена опубликовал в Instagram бразильский тренер Рафаэль Кордейро.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

На ролике Тайсон отрабатывал удары и продемонстрировал скорость и силу работы рук. Пользователи оценили форму 54-летнего спортсмена. «Майк сейчас в лучшей, чемпионской форме», «Я был ребенком, когда он дрался. Сегодня он в превосходной форме, и я жду его на ринге», — писали фанаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Он приступил к усиленным тренировкам и публиковал видео, где демонстрировал и улучшенную физическую форму, и боксерские навыки. Американец не выходил на ринг с 2005 года.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающих шортах
Дочь теннисиста Кафельникова станцевала на улице в бюстгальтере. Видео
Сборная России сохранила прежнее место в рейтинге ФИФА
Назначен судья на полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак»
«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» и потерял шансы попасть в ЛЧ
У игроков и среди администрации ФК «Сочи» нашли коронавирус
Гол Жоаозиньо с пенальти принес «Динамо» победу в матче с «Уфой»
Туктамышева выложила соблазнительное фото в полотенце
СМИ: Алексей Ковалев претендует на место главного тренера в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь