Казахстанец с титулами от WBC, WBA и WBO получил соперника с 27 победами и узнал дату следующего боя

В этом шоу обладатель второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе Айдос Ербосынылы (13−0, 9 КО) проведет защиту своих поясов. Его соперником станет немец нигерийского происхождения Нуху Лаваль (27−6, 15 КО), а поединок пройдет в формате 10 раундов.
В рамках этого же шоу в профи дебютируют чемпион Азии-2019 Бек Нурмаганбет и Евгений Павлов, а очередные бои проведут Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), который будет защищать свои титулы WBA Inter-Continental и WBO Oriental, и супертяж Нурсултан Аманжолов (2−0, 2 КО) Их соперники будут объявлены позднее.
«В это нелегкое время для нашей страны и всего мир наша команда решила организовать вечер профи-бокса для настоящих фанатов и болельщиков этого спорта. Нам нужно напомнить людям, насколько потрясающий этот спорт. Во время этого периода мы хотим поддержать нашу страну яркими победами. Трансляция будет проходить в нашей стране на канале “Хабар”», — говорится в сообщении Suleiman Promotions.