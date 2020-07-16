Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
ЦСКА
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лестер
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар
Вальядолид
21
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:15
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Интер
Футбол. Премьер-лига
18:00
Рубин
Ростов
00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Уфа
Динамо
01
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
20:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец с титулами от WBC, WBA и WBO получил соперника с 27 победами и узнал дату следующего боя

Казахстанская промоутерская компания Suleiman Promotions объявила о проведении вечера бокса 26 июля в Минске. Столица Беларуси, по всей видимости, выбрана из-за невозможности проводить турниры на родине.

Наверх

В этом шоу обладатель второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе Айдос Ербосынылы (13−0, 9 КО) проведет защиту своих поясов. Его соперником станет немец нигерийского происхождения Нуху Лаваль (27−6, 15 КО), а поединок пройдет в формате 10 раундов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках этого же шоу в профи дебютируют чемпион Азии-2019 Бек Нурмаганбет и Евгений Павлов, а очередные бои проведут Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), который будет защищать свои титулы WBA Inter-Continental и WBO Oriental, и супертяж Нурсултан Аманжолов (2−0, 2 КО) Их соперники будут объявлены позднее.

«В это нелегкое время для нашей страны и всего мир наша команда решила организовать вечер профи-бокса для настоящих фанатов и болельщиков этого спорта. Нам нужно напомнить людям, насколько потрясающий этот спорт. Во время этого периода мы хотим поддержать нашу страну яркими победами. Трансляция будет проходить в нашей стране на канале “Хабар”», — говорится в сообщении Suleiman Promotions.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Казахстанский клуб решил расстаться с легионером
Сборная России сохранила прежнее место в рейтинге ФИФА
Назначен судья на полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак»
«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» и потерял шансы попасть в ЛЧ
У игроков и среди администрации ФК «Сочи» нашли коронавирус
Гол Жоаозиньо с пенальти принес «Динамо» победу в матче с «Уфой»
Туктамышева выложила соблазнительное фото в полотенце
СМИ: Алексей Ковалев претендует на место главного тренера в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь