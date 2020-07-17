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14:06 (мск), источник: Vesti.kz

Три перспективных боксера из Казахстана погибли в аварии

Боксеры сборной Атырауской области Еламан Рахметоллы, Нуркен Нурымов и Сункар Тельманов погибли в результате дорожной аварии.

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Источник: Reuters

«Соболезнуем родным и близким. Талантливые ребята только что перешли из молодежной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды», — говорится в сообщении Казахстанской федерации бокса (КФБ).

Известно, что Рахметоллы, Нурымов и Тельманов родились в 2000 году. Подробности ДТП не уточняются.

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