Три перспективных боксера из Казахстана погибли в аварии
Боксеры сборной Атырауской области Еламан Рахметоллы, Нуркен Нурымов и Сункар Тельманов погибли в результате дорожной аварии.
Боксеры сборной Атырауской области Еламан Рахметоллы, Нуркен Нурымов и Сункар Тельманов погибли в результате дорожной аварии.
«Соболезнуем родным и близким. Талантливые ребята только что перешли из молодежной команды во взрослый бокс и подавали большие надежды», — говорится в сообщении Казахстанской федерации бокса (КФБ).
Известно, что Рахметоллы, Нурымов и Тельманов родились в 2000 году. Подробности ДТП не уточняются.