Обладатель титула из Казахстана исключен из рейтинга WBO
Обладатель второстепенного титула WBO
Обладатель второстепенного титула WBO
Ранее Тураров занимал девятое место в своей категории. В марте
Остальные казахстанцы сохранили свои позиции. В среднем весе на третьем месте идет Канат Ислам (27−0, 21 КО), а на четвертом — Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО). Во второй средней категории седьмую позицию занимает Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО), а в полусредней на 15-й строчке располагается Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО).
Отметим, что Ербосынулы владеет титулами WBO Global, WBC Asia и WBA International, Жанабаев — WBA
Пока WBO не объяснила изменения в рейтинге. У Турарова