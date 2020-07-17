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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель титула из Казахстана исключен из рейтинга WBO

Обладатель второстепенного титула WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) исключен из рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), передает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее Тураров занимал девятое место в своей категории. В марте из-за пандемии коронавируса WBO «заморозила» все рейтинги. В обновленной версии, вышедшей в июле, Турарова уже в списке нет — в него попадают 15 боксеров.

Остальные казахстанцы сохранили свои позиции. В среднем весе на третьем месте идет Канат Ислам (27−0, 21 КО), а на четвертом — Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО). Во второй средней категории седьмую позицию занимает Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО), а в полусредней на 15-й строчке располагается Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО).

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Отметим, что Ербосынулы владеет титулами WBO Global, WBC Asia и WBA International, Жанабаев — WBA Inter-Continental и WBO Oriental, Алимханулы — WBO Global и WBC Continental Americas, а Ислам — поясом WBO International.

Пока WBO не объяснила изменения в рейтинге. У Турарова из-за пандемии сорвалась защита титула, которая планировалась в марте, а его перерыв на данный момент составляет 12 месяцев — пояс WBO казахстанец завоевал в июле 2019 года в Нур-Султане после победы нокаутом над аргентинцем Максимилиано Годоем (32−6−1, 17 КО).

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