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15:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Харитонов проведет бой по правилам бокса с бывшим соперником Кличко

Российский боец ММА Сергей Харитонов дебютирует в профессиональном боксе — 6 сентября в Химках он проведет бой с американцем Кевином Джонсоном в рамках турнира WTKF «Сборная России — Сборная мира».

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом «СЭ» сообщил глава лиги WTKF Владимир Хрюнов.

— Мы проведем большой боксерский турнир, приуроченный ко дню города Химки — сборная России против сборной мира. Капитаном российской команды будет Сергей Харитонов. Его соперником станет Кевин Джонсон. Бой будет 10-раундовым — за титул чемпиона WTKF, — сказал Хрюнов.

На счету 39-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА, 6 побед и 4 поражения в профессиональном кикбоксинге. Участвовал в любительских соревнованиях по боксу: в 2004 году, выступая за сборную Таджикистана, дошел до финала чемпионата Азии.

У 40-летнего Джонсона 34 победы, 17 поражений и 1 ничья в профессиональном боксе. Он — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC (2009) в супертяжелом весе — тогда он уступил Виталию Кличко единогласным решением судей. (Илья Андреев).

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