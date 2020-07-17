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18:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Forbes оценил состояние Владимира Кличко в 100 миллионов долларов

Немецкое издание авторитетного журнала Forbes провело оценку состояния экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко.

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Источник: Спорт-Экспресс

Банковский капитал знаменитого боксера равняется примерно 100 миллионам долларов.

Кличко является владельцем гостиницы и хостела в самом центре Киева, а также поставляет пищу для правильного питания в сети супермаркетов по всей Германии. Кроме этого, украинец занимается консультированием больших компаний (Deutsche Telekom, Porsche) и ведет дела с крупными инвестиционными холдингами.

Как пишет Forbes, на момент завершения своей боксерской карьеры состояние Владимира Кличко оценивалось в 21,5 миллиона долларов.

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