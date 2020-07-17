Forbes оценил состояние Владимира Кличко в 100 миллионов долларов
Немецкое издание авторитетного журнала Forbes провело оценку состояния
Немецкое издание авторитетного журнала Forbes провело оценку состояния
Банковский капитал знаменитого боксера равняется примерно 100 миллионам долларов.
Кличко является владельцем гостиницы и хостела в самом центре Киева, а также поставляет пищу для правильного питания в сети супермаркетов по всей Германии. Кроме этого, украинец занимается консультированием больших компаний (Deutsche Telekom, Porsche) и ведет дела с крупными инвестиционными холдингами.
Как пишет Forbes, на момент завершения своей боксерской карьеры состояние Владимира Кличко оценивалось в 21,5 миллиона долларов.