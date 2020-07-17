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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Обсуждали это с Данияром и его отцом». Когда Елеусинов будет драться за титулы

Казахстанского боксера Данияра Елеусинова будут вести к титулам постепенно. Об этом рассказал менеджер олимпийского чемпиона Зия Алиев в прямом эфире Vesti.kz в Instagram.

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Источник: instagram.com/yeleussinovdaniyar

«Есть некоторые моменты, определенные нюансы, которые люди не знают как фанаты. Как поклонник бокса до того, как начал вести менеджерскую деятельность, я тоже думал: почему нельзя сделать вот этот вот бой, почему нельзя сделать так. Это подобным образом не работает.

Почему-то сравнивают именно карьеры Ломаченко и Данияра. Мне кажется, что это разные боксеры. Даже нет, мне не кажется, это так и есть. Один — двукратный олимпийский чемпион, за плечами около 400 поединков. И так далее. По многим пунктам различия.

Тут такой момент. Изначально, до перехода в профи, мы с отцом Данияра и с самим боксером тоже обсуждали данную тему. Мы показали план того, как именно хотим вести. Никогда не горели желанием бросить его сразу во втором бою на чемпионский титул, приговаривая: «Пусть он там выиграет». Нет.

Мы хотели продвигать поэтапно. Тихо-тихо-тихо. И когда он дойдет до определенного уровня, мы будем знать, что он готов к каким-то большим боям. Нужно, чтобы мы занимались пиаром, маркетингом, чтобы создали из него бренд. Для этого нужно время.

Даже Ломаченко, заявив о себе, проиграл во втором бою. Честно — не честно, но в историю это по-любому войдет как проигрыш.

Так что мы строили целый проект под Елеусинова. Тихо его ведем. И в определенное время, а мы знаем когда, он уже будет готов.

Подчеркну, вы же смотрите, как он проводит бои. Первый — отбоксировал здорово, во втором уже увидели, что надо поработать вот над этим и этим. Так что нельзя сразу бросаться, нужно поработать.

Плюс не у каждого получается. Ломаченко надо отдать должное. Он хотел этого, изначально говорил об этом. У нас же ситуация в этом плане развивается иначе. Эдди Хирн тоже не хотел Данияра сразу бросать в огонь, — сказал Алиев.

Напомним, в конце августа Елеусинов может встретиться с экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго (23−2, 12 КО).

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