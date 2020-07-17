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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденного боксера нокаутировали в первом раунде

Пуэрториканец Феликс Вердехо победил американца Уилла Мадеру в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок легковесов прошел на арене The Bubble в комплексе MGM Grand и завершился за секунду до гонга об окончании первого раунда. Победу Вердехо принесла атака в углу ринга — оказавшийся в нокдауне Мадера не смог встать по отсчету рефери.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для 27-летнего Вердехо эта победа стала 27-й (17 нокаутом) в карьере при одном поражении, а 29-летний Мадеро впервые проиграл — ранее у него было 15 побед (восемь нокаутом) и три ничьи.

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