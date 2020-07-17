Непобежденного боксера нокаутировали в первом раунде

Поединок легковесов прошел на арене The Bubble в комплексе MGM Grand и завершился за секунду до гонга об окончании первого раунда. Победу Вердехо принесла атака в углу ринга — оказавшийся в нокдауне Мадера не смог встать по отсчету рефери.

Для 27-летнего Вердехо эта победа стала 27-й (17 нокаутом) в карьере при одном поражении, а 29-летний Мадеро впервые проиграл — ранее у него было 15 побед (восемь нокаутом) и три ничьи.