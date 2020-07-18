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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Последний соперник Головкина рассказал правду про «переговоры» с «Канело»

Экс-претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) исключил себя из списка возможных следующих соперников мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−2−1, 36 КО), который владеет поясами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем.

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По его словам, промоутерская компания Golden Boy, представляющая интересы Альвареса, в итоге ограничилась разговорами и не сделала предложения о бое в сентябре.

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«“Канело” говорил, что очень заинтересован в этом поединке. Но его команда не делала мне никаких предложений. Были одни только разговоры», — цитирует Деревянченко iSport.ua со ссылкой на BoxingInsider.

Ранее сообщалось, что команда Альвареса ограничена в финансах и ищет «дешевого соперника» на 12 сентября, а Деревянченко получил предложение о бое от чемпиона WBC в среднем весе американца Джермалла Чарло (30−0, 22 KO).

Отметим, что Деревянченко мог встретиться с Альваресом еще осенью 2019 года. Украинец был обязательным претендентом на титул IBF, но мексиканца лишили его за отказ провести защиту. В итоге Деревянченко 5 октября встретился с Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) — казахстанец победил решением судей и стал чемпионом IBF и IBO.

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