Желавший драться с Головкиным экс-чемпион мира отстранен от бокса на неопределенный срок

Таково общее решение Атлетической комиссии штата Невада и Комиссии по боксу и ММА штата Аризона, которое, согласно закону Али, должно быть признано всеми остальными комиссиями страны.

Читайте также Чавес-младший: Могу победить Головкина нокаутом

Первоначально мексиканца NSAC отстранила еще в прошлом ноябре из-за «уклонения от маршалов VADA», которые в октябре 2019-го тщетно пытались провести случайный антидопинговый тест в межбоевой период.

Чавес оспорил приостановку в суде и получил временный запретительный ордер, который позволил ему выступить в бою с Дэниелом Джейкобсом в декабре в Финиксе, штат Аризона. В апреле действие ордера было отменено. Судебная тяжба Чавеса продолжается.

Как пишет издание, сам мексиканец почему-то убежден, что людям будут интересны его поединки с Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), а также реванши с Джейкобсом и Саулем Альваресом (53−1−2, 36 KO).