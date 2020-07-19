Желавший драться с Головкиным экс-чемпион мира отстранен от бокса на неопределенный срок
Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сезар
Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сезар
Таково общее решение Атлетической комиссии штата Невада и Комиссии по боксу и ММА штата Аризона, которое, согласно закону Али, должно быть признано всеми остальными комиссиями страны.
Первоначально мексиканца NSAC отстранила еще в прошлом ноябре
Чавес оспорил приостановку в суде и получил временный запретительный ордер, который позволил ему выступить в бою с Дэниелом Джейкобсом в декабре в Финиксе, штат Аризона. В апреле действие ордера было отменено. Судебная тяжба Чавеса продолжается.
Как пишет издание, сам мексиканец
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