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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Желавший драться с Головкиным экс-чемпион мира отстранен от бокса на неопределенный срок

Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (51−4−1, 33 KO) отстранен от выступлений в США на неопределенный срок, сообщает Vringe.com.

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Таково общее решение Атлетической комиссии штата Невада и Комиссии по боксу и ММА штата Аризона, которое, согласно закону Али, должно быть признано всеми остальными комиссиями страны.

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Первоначально мексиканца NSAC отстранила еще в прошлом ноябре из-за «уклонения от маршалов VADA», которые в октябре 2019-го тщетно пытались провести случайный антидопинговый тест в межбоевой период.

Чавес оспорил приостановку в суде и получил временный запретительный ордер, который позволил ему выступить в бою с Дэниелом Джейкобсом в декабре в Финиксе, штат Аризона. В апреле действие ордера было отменено. Судебная тяжба Чавеса продолжается.

Как пишет издание, сам мексиканец почему-то убежден, что людям будут интересны его поединки с Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), а также реванши с Джейкобсом и Саулем Альваресом (53−1−2, 36 KO).

Не так давно Чавес-младший заявил, что сможет выступать на высоком уровне еще на протяжении 3−4 лет. При этом мексиканец сказал, что ему по силам победить Геннадия Головкина.

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