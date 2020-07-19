Непобежденный казахстанский боксер с двумя титулами объявил о возвращении в США и планах по боям

В конце июля Алимханулы намерен вернуться в США для возобновления тренировок, а до конца года планирует провести три боя. Об этом боксер написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.