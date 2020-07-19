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15:41 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанский боксер с двумя титулами объявил о возвращении в США и планах по боям

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (8−0, 4 КО) рассказал о ближайших планах и поделился информацией о боях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В конце июля Алимханулы намерен вернуться в США для возобновления тренировок, а до конца года планирует провести три боя. Об этом боксер написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18−0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24−3−1, 8 КО).

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