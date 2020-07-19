Бой Алояна за титул временного чемпиона WBA вновь перенесён

Соперником российского боксёра станет колумбийский боксёр Пабло Каррильо. На кону поединка будет титул временного чемпиона мира по версии WBA.



Ранее планировалось, что Алоян проведёт поединок с Каррильо в декабре в Новороссийске. Об этом сообщала Федерация бокса России в начале июля.



Изначально планировалось, что российский боксёр 30 апреля в Кемерово должен был провести бой с колумбийцем Пабло Каррильо за временный пояс WBA, однако этот поединок не состоялся из-за пандемии коронавируса и был перенесён.