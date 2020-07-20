Головкин против Пакьяо. Прогнозы на бой от Мейвезера, экс-чемпиона и других звезд бокса

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«Все хотят драться с Пакьяо, — считает экс-чемпион из Мексики Оскар Вальдес. — Мэнни сам решает, с кем проведет бой. Он хочет драться с Головкиным, хоть это и форменное безумие. Но именно поэтому он легенда. Он просто легенда. Он столько всего добился на ринге. А в 40 лет побил непобежденного ранее Кита Турмана. Да еще и в таком стиле. Я в восторге. Для меня он всегда будет легендой».

Американский крузер Эндрю Табити даже принялся размышлять о шансах: «Ставлю на Головкина. Он больше. Разве что они согласятся драться в договорном весе. Ранее Мэнни такое делал — заставлял здоровяков спускаться ради боя с ним в договорной вес и там их побеждал. А для Головкина это большие деньги, чтобы потом спокойно выйти на пенсию. Он средневес, но что будет, если здорово истощить его дополнительными пунктами о повторном взвешивании? Обезвоживание Головкина и вовсе может сделать Пакьяо фаворитом боя. То есть все зависит от условий контракта».

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«Головкин победит, — считает американский средневес Денис Даглин. — Пакьяо — великий боец. Но подняться из полусреднего веса в средний… Тем более в его возрасте… Чувак, успокойся! Тебе этого точно не надо! Найди себе лучше соперника-полусредневеса. Можешь с каким-то юнцом подраться, но точно не с Головкиным. Если честно, я это даже видеть не хочу…».

А вот кубинец Хоэль Касамайор ставит на филиппинца: «Я за Пакьяо!».

Американский средневес Шейн Мозли-младший удивился: «А что, они реально собираются драться? Не ожидал и, признаться, не слышал об этом. По правде говоря, считаю, что Головкин для Пакьяо слишком большой. Да, Мэнни по-прежнему быстрее и все такое. Но вы же помните, как говорят в боксе, верно? “Весовые категории придуманы не просто так”. Я считаю, что Головкин — это слишком для Пакьяо. Понимаете, о чем я, верно? Да, как по мне, Головкин проиграл Сергею Деревянченко. Но ведь Деревянченко насколько крупнее Пакьяо. Нет-нет. Мэнни такое точно не по зубам…».

«Тоже ставлю на Головкина, — говорит тренер Джефф Мэйуэзер. — Пакьяо слишком мелкий. Он даже для полусреднего дивизиона мелковат. Да, он прыгал по весам, взобрался очень высоко. Но на этот раз соперник уж слишком большой и сильный».

«Скорость побьет силу, — считает суперполусредневес из США Томас Хилл. — Да, ставлю на Пакьяо. Он быстрый, а Головкин уже старый. Да, Мэнни тоже в возрасте, но в нем еще остались соки. Понимаете, о чем я? В нем течет уникальный сок. Да, этот дядька очень силен».

Супертяж из США Кевин Джонсон шокирован вопросом: «А что, они реально будут драться? Пакьяо поднимется в средний вес? Б**, нет, только не это! Извините, но х**се! Это конец. Я все понимаю. Пакьяо быстрый, мощный. У него по-прежнему есть выносливость для того, чтобы входить на ближнюю, а затем быстро разрывать дистанцию. А Головкин — он больше нокаутер. Ждет возможности нанести один прицельный удар. Ему будет очень непросто попасть по постоянно движущейся цели. Так что здесь не все так просто. Ставлю на ничью».

Американский проспект-суперлегковес Лавонт Эрли: «Головкин победит, ведь Пакьяо уже старый. Да, Головкин тоже уже старый, но он здорово обрезает углы ринга, он постоянно идет вперед, а эти удары Пакьяо — они ведь для Головкина вообще не опасны».