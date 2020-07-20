Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19.07
Севилья
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
19.07
Рома
Интер
22
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
15:30 (мск), источник: Vesti.kz

Скончался тренер олимпийского чемпиона и других известных казахстанских боксеров

В возрасте 77 лет скончался мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК Акжол Аскарулы, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса.

Наверх

Он считается основателем бокса Южно-Казахстанской области. В соболезновании КФБ назвала Аскарулы выдающимся спортивным педагогом и профессором. Также он был награжден званием заслуженного деятеля РК.

«Около 20 лет Акжол Аскарулы работал старшим тренером области, занимал руководящие должности в спорте, возглавлял спортивный интернат. Под его руководством из сильнейшего боксерского региона вышли чемпионы СССР, Европы, финалисты чемпионатов мира — Нуржан Сманов, Канатбек Шагатаев, Султан Абдуразаков, Нурхан Сулейменов, Серик Омирбеков, Аслуддин Умаров, Мухтархан Дильдабеков, Мырзагали Айтжанов и олимпийский чемпион Сиднея Бекзат Саттарханов. КФБ выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам выдающегося боксера и тренера. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении КФБ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
France Football впервые в истории отменил вручение "Золотого мяча"
Ученики против учителей. Определились финалисты Кубка России
Обладатель Кубка Стэнли возглавил клуб КХЛ
Защитник МЮ попал в больницу после столкновения с одноклубником
Американский боец назвал Яна «бумажным чемпионом»
Описан приезд Мохаммеда Али в СССР
Медведев после победы над «Спартаком»: Смотри на табло, дурашка
В «Оренбурге» сообщили об уходе главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь