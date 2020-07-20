Скончался тренер олимпийского чемпиона и других известных казахстанских боксеров
В возрасте 77 лет скончался мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК Акжол Аскарулы, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса.
В возрасте 77 лет скончался мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК Акжол Аскарулы, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса.
Он считается основателем бокса
«Около 20 лет Акжол Аскарулы работал старшим тренером области, занимал руководящие должности в спорте, возглавлял спортивный интернат. Под его руководством из сильнейшего боксерского региона вышли чемпионы СССР, Европы, финалисты чемпионатов мира — Нуржан Сманов, Канатбек Шагатаев, Султан Абдуразаков, Нурхан Сулейменов, Серик Омирбеков, Аслуддин Умаров, Мухтархан Дильдабеков, Мырзагали Айтжанов и олимпийский чемпион Сиднея Бекзат Саттарханов. КФБ выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам выдающегося боксера и тренера. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении КФБ.