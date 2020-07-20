Описан приезд Мохаммеда Али в СССР

Смирнов вспомнил, как спортсмен посетил страну в 1978 году после того, как был признал лучшим боксером десятилетия в США. «Его тут принимали по высшему разряду, [генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид] Брежнев с ним встречался», — рассказал он. Почетный глава ОКР посетовал на то, что через два года Али присоединился к бойкоту Олимпиады в Москве, несмотря на то, что остался доволен поездкой в СССР.