За нокаутом? Казахстанский супертяж с 12 досрочными победами узнал следующего соперника

Супертяж уже прибыл в столицу Беларуси, где продолжит подготовку к десятираундовому поединку. По первоначальному плану Кособуцкий должен был боксировать 30 июля, но выход на ринг перенесли на неделю.

Бой скорее всего, будет рейтинговым, и 31-летний Кособуцкий сохранит титул IBO Inter-Continental. Свой первый пояс в карьере он завоевал в ноябре прошлого года, когда в немецком Гамбурге нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15−1, 13 КО).

В 2020 году Кособуцкий одержал еще одну досрочную победу. Что касается 34-летний Соколовски, то он дважды боксировал в 2020 году, выиграв 3 июля и проиграв 21 февраля. Из 17 поражений польского боксера только два боя досрочных, а предстоящий поединок станет для него дебютным за пределами Великобритании, где он проживает с 2014 года.

Добавим, что в начале июля этого года Кособуцкий планировал выступить в Германии, но из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, поединок не состоялся.