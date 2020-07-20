За нокаутом? Казахстанский супертяж с 12 досрочными победами узнал следующего соперника
Казахстанский
Казахстанский
Супертяж уже прибыл в столицу Беларуси, где продолжит подготовку к десятираундовому поединку. По первоначальному плану Кособуцкий должен был боксировать 30 июля, но выход на ринг перенесли на неделю.
Бой скорее всего, будет рейтинговым, и 31-летний Кособуцкий сохранит титул IBO
В 2020 году Кособуцкий одержал еще одну досрочную победу. Что касается 34-летний Соколовски, то он дважды боксировал в 2020 году, выиграв 3 июля и проиграв 21 февраля. Из 17 поражений польского боксера только два боя досрочных, а предстоящий поединок станет для него дебютным за пределами Великобритании, где он проживает с 2014 года.
Добавим, что в начале июля этого года Кособуцкий планировал выступить в Германии, но
В профи Кособуцкий дебютировал в сентябре 2017 года и одержал 13 подряд побед (12 — досрочных). Трехкратный чемпион Казахстана боксировал в России, Беларуси, Украине, Германии и ОАЭ.