Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19.07
Севилья
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
19.07
Рома
Интер
22
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
16:28 (мск), источник: Vesti.kz

За нокаутом? Казахстанский супертяж с 12 досрочными победами узнал следующего соперника

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (13−0, 12 КО) 4 августа в Минске встретится с Камилом Соколовски (9−17−2, 3 КО) из Польши, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Супертяж уже прибыл в столицу Беларуси, где продолжит подготовку к десятираундовому поединку. По первоначальному плану Кособуцкий должен был боксировать 30 июля, но выход на ринг перенесли на неделю.

Бой скорее всего, будет рейтинговым, и 31-летний Кособуцкий сохранит титул IBO Inter-Continental. Свой первый пояс в карьере он завоевал в ноябре прошлого года, когда в немецком Гамбурге нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15−1, 13 КО).

В 2020 году Кособуцкий одержал еще одну досрочную победу. Что касается 34-летний Соколовски, то он дважды боксировал в 2020 году, выиграв 3 июля и проиграв 21 февраля. Из 17 поражений польского боксера только два боя досрочных, а предстоящий поединок станет для него дебютным за пределами Великобритании, где он проживает с 2014 года.

Добавим, что в начале июля этого года Кособуцкий планировал выступить в Германии, но из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, поединок не состоялся.

В профи Кособуцкий дебютировал в сентябре 2017 года и одержал 13 подряд побед (12 — досрочных). Трехкратный чемпион Казахстана боксировал в России, Беларуси, Украине, Германии и ОАЭ.

Читайте также
France Football впервые в истории отменил вручение "Золотого мяча"
Ученики против учителей. Определились финалисты Кубка России
Обладатель Кубка Стэнли возглавил клуб КХЛ
Защитник МЮ попал в больницу после столкновения с одноклубником
Американский боец назвал Яна «бумажным чемпионом»
Описан приезд Мохаммеда Али в СССР
Медведев после победы над «Спартаком»: Смотри на табло, дурашка
В «Оренбурге» сообщили об уходе главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь