54-летний Тайсон выложил видео с тренировки и озадачил фанатов

Источник: РИА "Новости"

На видео 54-летний Тайсон работает на лапах, мешке, а также проводит спарринг. Он отрабатывает удары и демонстрирует силу работы рук.

«54 года… Не могу поверить», «Брат, ты как будто с цепи сорвался, ты же можешь убить человека, зачем ты так бомбишь по лапам?», «Как это возможно?» — недоумевают фанаты в комментариях под публикацией. Некоторые подписчики при этом восхитились скоростью и мощью бывшего боксера.

Ранее американец также поразил пользователей сети своей физической формой. «Майк сейчас в лучшей, чемпионской форме», «Я был ребенком, когда он дрался. Сегодня он в превосходной форме, и я жду его на ринге», — писали фанаты.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.