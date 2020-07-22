Рой Джонс согласился на бой с Майком Тайсоном

Источник: РИА "Новости"

По информации обозревателя Брайана Томаса Абкера, стороны уже ведут переговоры об организации поединка. Вероятнее всего, боксеры встретятся в сентябре в США. Речь идет о восьмираундовом поединке.

Сам Джонс в интервью «Спорт-Экспрессу» подтвердил, что получил такое предложение и, не раздумывая, согласился. По его словам, он не планировал возвращаться на ринг, но готов сделать это ради встречи с Тайсоном.

Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провел в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.

Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провел в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.