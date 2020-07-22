И грянул гром. Как прошел дебют Данияра Елеусиова в профи

Источник: AP 2020

Кстати, дебютный поединок у него получился довольно яркий. Подробности — в материале Vesti.kz.

Не является тайной, что отношение к олимпийским чемпионам в профи-боксе несколько иное, чем к боксеру без должного имени. Также золотым медалистам намного легче можно пройти «прописку», найти себе толковых промоутеров и менеджеров.

К слову, те, кто будет вести дела чемпиона, получит уже гарантированный пакет: известное имя, внимание, легкий ажиотаж и более свободный поиск оппонентов. Стартовые скорости есть, вектор есть, остается только грамотная реализация.

С олимпийцев спрашивают, кстати, больше. Все ждут от них космические поединки, уверенные победы, завоевание титулов. Причем желательно, чтобы боец все это делал уже с первых поединков.

Глупо, учитывая, что огромную роль в становлении играет адаптация к новым условиям, перестройка всего стиля. Акклиматизация может занять довольно длительное время. Истинный срок сугубо индивидуален. Кому-то потребуется пару боев, а кому-то и несколько лет.

Здесь главное правильно выждать и не форсировать. Иначе можно просто уничтожить карьеру на ее заре; сломать боксера, лишив того статуса и бэкграунда олимпийского чемпиона.

Так что тайминг важен и в ринге, и вне его.

Елеусинова представляли по-разному. Например, называли непростым боксером, имеющим скорость, защиту, взрывную силу, видение ринга. Также он обладает прекрасным стилем, способным решать, разбивать, доставлять проблемы.

Свою профи-карьеру он начинал не с очевидного мешка. Против него на ринг вышел серьезный, крепкий боец из США Ноа Кидд. Молодой боксер на тот момент, 28 апреля, 2018 год, уже провел три победных боя (плюс один ничейный), закрепив за собой неплохое резюме.

Встретились же бойцы в рамках прекрасного вечера бокса, где хэдлайнерами выступили американец Дэниэл Джейкобс и поляк Мацей Сулецки. Событие состоялось в Нбю-Йорке.

Данияр во встрече много контрил, пытался заставить соперника ошибаться. И успешные попытки сопровождал хлесткими ударами.

В итоге Елеусинов дважды ронял Ноа. Первый нокдаун получился изящным. Предшествовал ему выстрел левой, который и уложил Кидда на настил ринга. После второго нокдауна рефери остановил бой (третий раунд).

«Да, это был очень хороший опыт, я почувствовал, что такое профессиональный бокс, что такое профессиональные перчатки. Слышал родные слова, поддержку, даже когда на ринге был. И на русском, и на казахском. Это приятно», — сказал после боя Даниияр.