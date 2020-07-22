И грянул гром. Как прошел дебют Данияра Елеусиова в профи
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов продолжает наращивать обороты в
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов продолжает наращивать обороты в
Кстати, дебютный поединок у него получился довольно яркий. Подробности — в материале Vesti.kz.
Не является тайной, что отношение к олимпийским чемпионам в
К слову, те, кто будет вести дела чемпиона, получит уже гарантированный пакет: известное имя, внимание, легкий ажиотаж и более свободный поиск оппонентов. Стартовые скорости есть, вектор есть, остается только грамотная реализация.
С олимпийцев спрашивают, кстати, больше. Все ждут от них космические поединки, уверенные победы, завоевание титулов. Причем желательно, чтобы боец все это делал уже с первых поединков.
Глупо, учитывая, что огромную роль в становлении играет адаптация к новым условиям, перестройка всего стиля. Акклиматизация может занять довольно длительное время. Истинный срок сугубо индивидуален.
Здесь главное правильно выждать и не форсировать. Иначе можно просто уничтожить карьеру на ее заре; сломать боксера, лишив того статуса и бэкграунда олимпийского чемпиона.
Так что тайминг важен и в ринге, и вне его.
Елеусинова представляли
Свою
Встретились же бойцы в рамках прекрасного вечера бокса, где хэдлайнерами выступили американец Дэниэл Джейкобс и поляк Мацей Сулецки. Событие состоялось в
Данияр во встрече много контрил, пытался заставить соперника ошибаться. И успешные попытки сопровождал хлесткими ударами.
В итоге Елеусинов дважды ронял Ноа. Первый нокдаун получился изящным. Предшествовал ему выстрел левой, который и уложил Кидда на настил ринга. После второго нокдауна рефери остановил бой (третий раунд).
«Да, это был очень хороший опыт, я почувствовал, что такое профессиональный бокс, что такое профессиональные перчатки. Слышал родные слова, поддержку, даже когда на ринге был. И на русском, и на казахском. Это приятно», — сказал после боя Даниияр.
Добавим, что Елеусинов уже этой осенью может выступить в Казахстане.