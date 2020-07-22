Кремлев заявил, что Гассиев проведет бой до конца года

«Хотелось бы увидеть бой Мурата Гассиева в этом году, сейчас он активно готовится, чтобы до нового года прошел его бой, — сказал Кремлев. — У него идет восстановительный процесс. Я мечтаю, чтобы был матч-реванш Мурата, потому что не надо оправдываться, я верю в него и в то, что он выиграет за счет своей мощи, упорства и железного удара».