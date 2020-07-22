Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Парма
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Брешиа
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Рома
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Зенит
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ахмат
40
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Тамбов
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Оренбург
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Спартак
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
19:00
Уфа
Арсенал Т
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Урал
Локомотив
01
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлен бой Деревянченко за титул чемпиона мира на PPV после поражения от Головкина

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC американец Джермалл Чарло (30−0, 22 KO) в следующем бою 26 сентября встретится с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО). Бой официально анонсировал телеканал Showtime.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В этом же вечере выступит и брат-близнец Чарло — Джермелл (33−1, 17 КО), который владеет титулом WBC в первом среднем весе и встретится в объединительном поединке с чемпионом WBA (Super), IBF и IBO доминиканцем Джейсоном Росарио (20−1−1, 14 КО).

Пока Showtime не уточнил, бой кого из братьев Чарло будет главным событием вечера, но объявил, что оба поединка будут показаны по системе платных трансляций (PPV). Для Деревянченко это будет дебют на PPV.

До конца года Showtime проведет восемь вечеров бокса в США. По данным известного инсайдера Дэна Рафаэля, они все состоятся без зрителей в казино Mohegan Sun, который находится в индейской резервации Мохеган в штате Коннектикут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Деревянченко в последнем бою 5 октября в Нью-Йорке проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO, а Чарло 7 декабря в этом же городе нокаутировал ирландца Денниса Хогана (28−3−1, 7 КО) и защитил пояс WBC.

Читайте также
Бой экс-боксера "Астана Арланс" вошел в список самых ожидаемых в 2021 году
«Спартак» сделает предложение Кокорину
Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус
Где твои «Крылья»? «Химки» все же решили играть в РПЛ
Соперница Медведевой и Загитовой стремится к титулу «Мисс мира»
Чемпион ОИ, которого уважали соперники. Умер Александр Гусев
«Спартак» готов заплатить 2+2 млн евро за хавбека «Уфы»
«Крылья Советов» отправят письмо в РПЛ после вылета в ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь