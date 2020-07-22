Официально объявлен бой Деревянченко за титул чемпиона мира на PPV после поражения от Головкина

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В этом же вечере выступит и брат-близнец Чарло — Джермелл (33−1, 17 КО), который владеет титулом WBC в первом среднем весе и встретится в объединительном поединке с чемпионом WBA (Super), IBF и IBO доминиканцем Джейсоном Росарио (20−1−1, 14 КО).

Пока Showtime не уточнил, бой кого из братьев Чарло будет главным событием вечера, но объявил, что оба поединка будут показаны по системе платных трансляций (PPV). Для Деревянченко это будет дебют на PPV.

До конца года Showtime проведет восемь вечеров бокса в США. По данным известного инсайдера Дэна Рафаэля, они все состоятся без зрителей в казино Mohegan Sun, который находится в индейской резервации Мохеган в штате Коннектикут.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eob5hEK27pY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.