«Сложный по жизни». Казахстанский супертяж — о сопернике, Беларуси и трудностях в Гамбурге

Соперником же станет 34-летний Камил Соколовски (9−17−2, 3 КО) из Польши. Казахстанский нокаутер кратко охарактеризовал оппонента, который досрочно уступил только в двух противостояниях.

— Он такой сложный по жизни, видимо. Боксер со своей жизненной ситуацией и не хочет уступать до последнего. Да, я смотрел пару фрагментов его поединков. За счет чего он не проигрывает досрочно? Защищается и выживает. Не знаю даже, что тут добавить.

Что касается моего тренировочного расписания, то тут нет ничего нового: утром зарядка, вечером — тренировка и активное восстановление, — поделился Кособуцкий.

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— А сколько спарринг-партнеров?

— Два. Возможно, что на следующей неделе добавится третий.

— Жан, это не первый бой в Беларуси. Вот и Бек Нурмаганбет в профессионалах тоже в Минске дебютирует. В чем привлекательность этого места для боксеров?

— Я думаю, что в сложившейся ситуации в Беларуси меньше ограничений, поэтому за это время тут пройдет много вечеров. Мне нравится здесь. С первого раза понравилось — с 2012 года, когда я в первый раз приехал на турнир. И я не знал, приеду ли еще хотя бы раз. Но часто тут бываю. Чем привлекает? Тут спокойно и удобно. Минск — большой и развитый город.

Тут размеренная и спокойная жизнь. Ничего не мешает подготовке. Город чистый. Природа шикарная. Вокруг города природа — лес, озера и реки. Центр Европы. Питание похоже на наше, поэтому готовиться тут к боям — одно удовольствие. Мы в Гамбурге в прошлый раз были дней пять, и там было потяжелее: пока кухню найдешь, привыкнешь — посложнее в этих моментах.

Возможно, что в Беларуси не так все ярко и красочно, но все делают четко, условия выполняют. Даже тогда, в 2012 году, все было ответственно и обязательно. Не сомневаешься ни в чем.

Добавим, что десятираундовый поединок Кособуцкого с Соколовски в Минске пройдет 4 августа. 31-летний казахстанец подходит к встрече с серией из 13 побед подряд и поясом IBO Inter-Continental.