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22 июля, источник: Vesti.kz

Бой экс-боксера «Астана Арланс» вошел в список самых ожидаемых в 2021 году

Обозреватель крупного портала о боксе NYfights Том Джонс обозначил главные ожидаемые поединки в супертяжелом весе, которые могут состояться в 2021 году. В их число вошел бой бронзового призера Олимпийских игр-2016 в любителях и непобежденного проспекта в профессионалах хорвата Филипа Хрговича (10−0, 8 КО).

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По мнению Джонса, его соперником в этой огненной встрече может стать именно Джозеф Паркер из Новой Зеландии.

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«Все идет к тому, что эти два парня встретятся в ринге в 2021 году. И они в моем списке. У Паркера была череда из нескольких неудач, однако затем он смог провести хорошую серию. Он бился в феврале этого года, Филип же бился в прошлом году. Оба хорошо себя проявляют. Интересно, что Паркер и Хргович уже встречались, правда на любительском уровне. Тогда, в 2010 году, в напряженном поединке сильнее оказался Хргович — минимальный перевес. Было бы круто вновь увидеть их друг против друга», — озвучил Джонс.

Также в список он внес бои Александр Усик — Дерек Чисора и Дилиан Уайт — Энди Руис, а также встречу Энтони Джошуа с кем-нибудь из представителей элиты дивизиона.

Добавим, что экс-боксер «Астана Арланс» Хргович уверенно продвигается по карьерной лестнице. На данный момент он выиграл все 10 боев в профи.

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