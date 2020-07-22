Бой экс-боксера «Астана Арланс» вошел в список самых ожидаемых в 2021 году

«Все идет к тому, что эти два парня встретятся в ринге в 2021 году. И они в моем списке. У Паркера была череда из нескольких неудач, однако затем он смог провести хорошую серию. Он бился в феврале этого года, Филип же бился в прошлом году. Оба хорошо себя проявляют. Интересно, что Паркер и Хргович уже встречались, правда на любительском уровне. Тогда, в 2010 году, в напряженном поединке сильнее оказался Хргович — минимальный перевес. Было бы круто вновь увидеть их друг против друга», — озвучил Джонс.