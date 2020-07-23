Официально объявлен бой уроженца Казахстана против узбекского боксера за титул чемпиона мира
Телеканал Showtime официально анонсировал вечер бокса, который состоится 10-го октября на арене Mohegan Sun в городе Анкасвилл (штат Коннектикут, США).
Телеканал Showtime официально анонсировал вечер бокса, который состоится 10-го октября на арене Mohegan Sun в городе Анкасвилл (штат Коннектикут, США).
В рамках шоу встретятся
На кону поединка будет стоять вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Также победитель выйдет на лидера дивизиона американца Эррола
Свой последний бой Липинец провел в июле прошлого года, когда нокаутировал во втором раунде филиппинца Джаяра Инсона (18−3−0, 12 KO). Абдукахоров в октябре одолел по очкам в десятираундовом бою
Отметим, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама — казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию, но американские СМИ часто называют его и казахстанцем. До бокса он становился чемпионом России и мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WAKO PRO.