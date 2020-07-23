Официально объявлен бой уроженца Казахстана против узбекского боксера за титул чемпиона мира

В рамках шоу встретятся экс-чемпион мира в первом полусреднем весе 31-летний россиянин Сергей Липинец (16−1−0, 12 KO) и 26-летний узбекский проспект Кудратилло Абдукахоров (17−0−0, 9 KO).

На кону поединка будет стоять вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Также победитель выйдет на лидера дивизиона американца Эррола Спенса-младшего (26−0−0, 21 KO).

Свой последний бой Липинец провел в июле прошлого года, когда нокаутировал во втором раунде филиппинца Джаяра Инсона (18−3−0, 12 KO). Абдукахоров в октябре одолел по очкам в десятираундовом бою экс-чемпиона из США Луиса Коллазо (39−8−0, 20 KO).

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