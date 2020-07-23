Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
22.07
Сампдория
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
22.07
Интер
Фиорентина
00
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлен бой уроженца Казахстана против узбекского боксера за титул чемпиона мира

Телеканал Showtime официально анонсировал вечер бокса, который состоится 10-го октября на арене Mohegan Sun в городе Анкасвилл (штат Коннектикут, США).

Наверх

В рамках шоу встретятся экс-чемпион мира в первом полусреднем весе 31-летний россиянин Сергей Липинец (16−1−0, 12 KO) и 26-летний узбекский проспект Кудратилло Абдукахоров (17−0−0, 9 KO).

На кону поединка будет стоять вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Также победитель выйдет на лидера дивизиона американца Эррола Спенса-младшего (26−0−0, 21 KO).

Свой последний бой Липинец провел в июле прошлого года, когда нокаутировал во втором раунде филиппинца Джаяра Инсона (18−3−0, 12 KO). Абдукахоров в октябре одолел по очкам в десятираундовом бою экс-чемпиона из США Луиса Коллазо (39−8−0, 20 KO).

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, где проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама — казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию, но американские СМИ часто называют его и казахстанцем. До бокса он становился чемпионом России и мира по кикбоксингу среди профессионалов по версии WAKO PRO.

Казахстанский футболист забил гол с центра поля в чемпионате Финляндии
Российская премьер-лига назвала дату начала нового сезона
Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезон
Блохин: Назначение Луческу в киевское «Динамо» — плевок в душу
Мария Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг
Стало известно, когда состоится бой Майка Тайсона и Роя Джонса
Лэмпард обматерил Клоппа во время матча «Ливерпуль» — «Челси»
Овечкин поделился мнением о грядущем возобновлении сезона НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь