«Майк Тайсон среднего веса». Вышел документальный фильм о Головкине

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В ленте рассказывается о карьере GGG — как любительском, так и на профессиональном ринге, о его становлении, а также показаны самые яркие моменты с его поединков.

«Сегодняшнее видео рассказывает о невероятном путешествии Геннадия Головкина, более известного как Triple G. Его невероятное восхождение из дальнего уголка мира на пути к становлению крутейшим человеком на планете. Оживите в памяти все нокауты, эпические бои, тренировки и неудержимую решимость Майка Тайсона в среднем весе», — говорится в описании к видео.

На профессиональном ринге Головкин провел 42 боя, в которых одержал 40 побед (35 нокаутом) при одной ничьей и одном поражении. Казахстанец — двукратный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Также он владел титулами WBA, WBC и поясом The Ring.