Геннадий Головкин показал тренировки на пляже
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) поделился фрагментами своего тренировочного лагеря, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) поделился фрагментами своего тренировочного лагеря, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram.
«Пляжные тренировки», — написал GGG.
Отметим, что вместе с боксером на тренировках присутствовал российская звезда хоккея из НХЛ Илья Ковальчук, с которым они часто занимаются вместе в
Напомним, ожидается, что осенью Головкин проведет защиту титула против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы.