Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Кубок России
25.07
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок НБА Робинсон подерётся с видеоблогером Полом в андеркарде боя Тайсон — Джонс

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Нейт Робинсон проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом, сообщает журналист Шэмс Чарания в своём «твиттере».

Наверх
Источник: AP 2020

Сообщается, что поединок состоится 12 сентября в андеркарде боя бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой между Тайсоном и Джонсом будет рассчитан на восемь раундов. Тайсона к нему будет готовить известный тренер по ММА Рафаэль Кордейро.

Во время загрузки произошла ошибка.

В НБА за свою карьеру Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3 передачи в среднем.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Емельяненко и Исмаилов в рамках турнира ACA проведут бой в Сочи
Сегодня должны объявить о переходе форварда Аргентины в ЦСКА
«Лацио» гарантировал участие в Лиге чемпионов
«Ман Юнайтед» и «Челси» бьются за ЛЧ: Топ-5 ставок выходных
Исполком РФС утвердит итоги РПЛ и календарь на сезон-2020/21
Дом игрока «Ливерпуля» ограбили, пока он отмечал чемпионство
Тайсон показал промо-ролик к бою с Джонсом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь