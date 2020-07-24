Экс-игрок НБА Робинсон подерётся с видеоблогером Полом в андеркарде боя Тайсон — Джонс

Источник: AP 2020

Сообщается, что поединок состоится 12 сентября в андеркарде боя бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

Бой между Тайсоном и Джонсом будет рассчитан на восемь раундов. Тайсона к нему будет готовить известный тренер по ММА Рафаэль Кордейро.

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