Сводил Лемье в школу. Как прошел дебютный бой Головкина на PPV

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Одним из них является уверенный дебют на платном телевидении, во время которого он преподал сопернику уроки бокса. Подробности — в материале Vesti.kz.

Стремительного взлета, прям с первой ступени, у Головкина не было. Он постепенно двигался к своим вершинам, преодолевая барьеры, которые сопровождали его изначально и в ринге, и вне его.

Свое место в элите GGG выгрызал. Поэтому вопросов к его достижениям нет. Никто не умягчал его путь, не расчищал от камней. Напротив, приходилось самому перешагивать, самому зачищать, отдавая всего себя своему любимому делу.

Своими силами, своими победами он добрался до США. И его первый поединок в главной стране мирового профи-бокса состоялся в 2012. Тогда казахстанец прошел поляка Гжегожа Проксу.

А вот статус суперзвезды он получил в 2015 году, когда впервые его поединок был показан на платном телевидении (PPV). Для этого события соперника подбирали достаточно длительное время.

Поиски продлились до июля 2015 года, после чего официально объявили о том, что на ринг против GGG выйдет канадец Давид Лемье. На тот момент он обладал поясом чемпиона мира по версии IBF. У Головкина в активе были титулы WBA, WBC, IBO.

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В общем, внимание к поединку было приковано, статус имелся, а каждый из боксеров был готов в любой момент попытаться закрепить себя в числе лучших дивизиона.

Бой решили организовать осенью. Официальной датой за ним закреплено 17 октября 2015 года. Принимать же громкий поединок было поручено знаменитой арене в Madison Square Garden, которая расположена в Нью-Йорке.

Участники поединка провели отличный пресс-тур. Также в качестве раскрутки боя выступили ролики от HBO. При этом канал еще выпустил документальную передачу Face off.

«Madison Square Garden — мой второй дом. Здесь я провел несколько боев. Я знаю местную историю и уважаю ее. Я напишу новую. У нас на кону четыре пояса в PPV-бою. Я взволнован, впереди очень важный день. Лемье — чемпион. Он сильный парень и опасный боец. Нас ждет объединительный бой», — говорил перед встречей казахстанец.

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Успешно бойцы прошли и обязательные процедуры взвешивания, предусмотренные организациями. Они уложились в лимит и за 30 дней, и за неделю до встречи — все заявленные титулы остались на кону.

Хоть GGG и был фаворитом, однако волнение за него оставалось. Правда не так долго — всего до первого раунда, когда стало понятно, что Лемье практически ничего не сможет сделать.

Очевидной стала разница в классе, в техническом оснащении. Головкин просто перебивал соперника. атаки он чередовал с сумасшедшими джебами, которые всегда наносили видимый урон Давиду.

Лемье выглядел растерянным, выглядел скомканным. Это подкреплялось его неудачными атаками, прослеживающим хаосом в его действиях.

GGG в свою очередь активно разбивал защиту Лемье. Каждая атак сопровождалась силой, четкостью и выверенными этапами. И преимущество в пятом раунде вылилось в нокдаун — Лемье сел после удара в корпус.

А вот в восьмом раунде все закончилось. Давид Лемье практически не реагировал, не мог вернуться в ритм, чтобы хотя бы иметь возмодность обороняться. Напротив, он пропускал все больше ударов.

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Давид находился на грани нокдауна. Был даже момент, когда он оказался потрясенным. Но в любом случае это только приблизило завершение боя. Головкин воспользовался эффектом от своего удара, решил добить оппонента, но рефери остановил бой — TKO.