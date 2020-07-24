Чарло оценил бой Деревянченко против Головкина и заявил о планах встретиться с GGG

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Также Чарло оценил бой Деревянченко против казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), в котором GGG в октябре 2019 года победил решением и стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

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— Сергей Деревянченко — мы видели его тяжелый бой с Джейкобсом, мы видели его бой с GGG. Многие считают, что он победил GGG. Вы рассматриваете этот бой, как самый сложный тест, с которым вы сталкивались в среднем весе?

— Каждый боец сложен. Я выйду подготовленным. Конечно, этот парень готов. Он номер один в мире. Нужно принять эту работу серьёзно, как я и делаю.

— Что вы думаете о выступлении Деревянченко против Головкина и считаете ли вы, что он победил?

— Он не победил, но он точно сделал бой более близким, чем ожидали многие люди. Я не думаю, что люди знали стиль Сергея. Они не видели его так часто, как Головкина.

— Какой посыл вы отправите людям, если вы победите?

— Хотя бы то, что я готов к этим большим боям, о которых они просят, — к «Канело» и GGG. Деревянченко проиграл в двух поединках. Все равно будет много вопросов, много сомнений во мне, но это часть бокса. Я верю, что этот бой для меня — это шаг выше. Я готов к поединку.

— Джейкобс и Головкин смогли отправить его в нокдаун, но не смогли нокаутировать. Если вы нокаутируете его, что это будет значить для вас?

— Это точно будет заявление миру бокса. Это скажет им, что моя мощь настоящая, и что я могу выйти в ринг с любым.