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24 июля, источник: Vesti.kz

Скончалась мать призерки Олимпиады из Казахстана

Скончалась мать бронзовой призерки Олимпиады-2016 Дариги Шакимовой, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации бокса (КФБ).

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Причина смерти не уточняется.

«Боксерское сообщество выражает глубокие искренние соболезнования Дариге Шакимовой в связи с тяжелой утратой — смертью матери, Зейнеп Какеновны. Скорбим вместе с вами, Дарига», — говорится в сообщении.

31-летняя Шакимова за карьеру также завоевала пять медалей на чемпионатах Азии — два «золота» (2010, 2015) и три «бронзы» (2008, 2017, 2019).

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