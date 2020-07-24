Скончалась мать призерки Олимпиады из Казахстана

«Боксерское сообщество выражает глубокие искренние соболезнования Дариге Шакимовой в связи с тяжелой утратой — смертью матери, Зейнеп Какеновны. Скорбим вместе с вами, Дарига», — говорится в сообщении.

31-летняя Шакимова за карьеру также завоевала пять медалей на чемпионатах Азии — два «золота» (2010, 2015) и три «бронзы» (2008, 2017, 2019).