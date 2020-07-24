Умер абсолютный чемпион СССР по боксу Алексей Юков

«Алексей Юков был представителем поколения спортсменов, которые своими успехами ковали славу отечественной школы родного вида спорта. Он был выдающимся спортсменом и человеком. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Алексей Юков оставался мужественным. Своими яркими выступлениями на ринге и творческими работами Алексей Геннадьевич заслужил любовь и уважение спортсменов, тренеров, специалистов и болельщиков, — сказал Денис Сабалевский. — У него было интересное творческое увлечение. Алексей Юков открыл небольшую мастерскую, где изготавливал фарфоровые статуэтки, которые становились частью наград на открытом международном турнире по боксу среди молодежи на его призы. Турнир набрал серьезные обороты, и мы продолжим его проводить. Память такого человека надо чтить».