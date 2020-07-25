Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Химки
Футбол. Зарубежный
18:15
Брешиа
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
24.07
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
11:43 (мск), источник: Vesti.kz

Уничтожить за 7 секунд! В женском боксе в бою за титул случился жесткий нокаут

В рамках женского первого наилегчайшего веса (до 49 килограммов) встретились ранее небитые американки Сениеса Эстрада и Миранда Эдкинс.

Наверх
Источник: Reuters

Эстрада с самого начала пошла вперед, и для победы ей понадобилось всего семь секунд. Причем она жестко вынесла 42-летнюю соперницу. На кону боя был титул WBC Silver.

Во время загрузки произошла ошибка.

28-летняя Эстрада одержала 19-ю победу в карьере, причем у нее всего восемь нокаутов. Эдкинс потерпела первое поражение при пяти победах. Она выиграла все свои бои досрочно.

Читайте также
Финалист Кубка Гагарина вошел в тренерский штаб "Барыса"
Сломанный нос и беспомощность. Емельяненко проиграл Исмаилову
Мбаппе рассказал президенту Франции о своей травме
Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова
Стала известна дата старта нового сезона в АПЛ
Шлеменко: Исмаилов от боя к бою растет, у Емельяненко деградация
Президент «Брешии»: Контракт с Балотелли стал ошибкой для клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь