22-летний «проспект 2019 года» выиграл 16-й бой подряд нокаутом
Перспективный американский полусредневес Вирджил
Перспективный американский полусредневес Вирджил
Поединок был завершен в седьмом раунде, после того, как он стал односторонним и в концовке раунда рефери принял решение остановить бой. В итоге, Ортис выиграл техническим нокаутом и продолжил свою серию досрочных побед.
Теперь на его счету 16 побед в 16-ти боях, и всех их он завершил досрочно. 31-летний Варгас потерпел шестое поражение в карьере при 31-й победе и двух ничьих.
По итогам 2019 года Вирджил
Напомним, ранее в рамках этого вечера бокса Сениеса Эстрада нокаутировала Миранду Эдкинс за семь секунд и сотворила самый быстрый нокаут в истории женского бокса.