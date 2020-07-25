22-летний «проспект 2019 года» выиграл 16-й бой подряд нокаутом

Источник: AP 2020

Поединок был завершен в седьмом раунде, после того, как он стал односторонним и в концовке раунда рефери принял решение остановить бой. В итоге, Ортис выиграл техническим нокаутом и продолжил свою серию досрочных побед.

Теперь на его счету 16 побед в 16-ти боях, и всех их он завершил досрочно. 31-летний Варгас потерпел шестое поражение в карьере при 31-й победе и двух ничьих.

По итогам 2019 года Вирджил Ортис-младший был признан ESPN и The Ring «проспектом года».

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