Тренировавшийся с Головкиным супертяж одержал досрочную победу в Великобритании

Источник: AP 2020

Его поединок против немца Михаэля Валлиша стал главным на вечере бокса в Лондоне. Уже во втором раунде соперник британца оказался в ноудауне. В третьем он побывал на канвасе еще дважды. После чего рефери остановил поединок.

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Для идущего без поражений 34-летнего Джойса это был первый бой в 2020 году. Он выиграл все свои 11 поединков, десять из них — досрочно.

Ранее из-за пандемии был перенесен бой между Джойсом и Дюбуа, который считается одним из самых ожидаемых среди проспектов супертяжелого веса.

Напомним, в профи британский боксер дебютировал через год после Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.

Также в свое время он тренировался в лагере у Абеля Санчеса вместе с чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным. На данный момент он также прекратил сотрудничество с этим тренером.