А как в Беларусь попали казахстанцы? Шарипова объяснила сорвавшийся бой закрытием границ
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова прокомментировала срыв своего боя, назвав причины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова прокомментировала срыв своего боя, назвав причины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Несколько дней назад она анонсировала, что ее поединок состоится 26 июля в Минске на вечере бокса, который организовывает казахстанская промоутерская компания Suleimen Promotions. Однако за сутки до боя Boxrec сообщал, что в рамках этого шоу состоятся шесть боев и в их числе поединок Шариповой не значится. Suleimen Promotions также не объявляла о поединке казахстанки.
Боксерша назвала причину своего отсутствия в карде, написав пост в Instagram. Она пояснила, что виной срыва поединка являются закрытые границы — она не сумела попасть в Беларусь
«Друзья! К сожалению,
Стоит отметить, что турнир в столице Беларуси не только организовывает казахстанская компания. Там также выступит ряд казахстанских боксеров — Айдос Ербосынулы, Бек Нурмаганбет, Нурсултан Жанабаев, Нурсултан Аманжолов и Евгений Павлов. И у этих боксеров, в отличие от Шариповой, проблем с пересечением границ не возникло.
Для боксерши этот поединок должен был стать первым после возобновления карьеры, о котором она объявила в апреле. Ее отдых длился чуть более полугода. В сентябре 2019-го она сообщила в соцсетях, что уходит, так как устала от проблем с финансированием. Позже стало известно, что спортсменка родила ребенка.
После возвращения у Шариповой планировался реванш с Софьей Очигавой. Изначально этот поединок планировался на 19 июня, но Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно, и попросила его перенести. Новой датой было определено 4 июля, местом — Казань. Но 22 июня боксерша сообщила об отмене