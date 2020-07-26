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11:21 (мск), источник: Vesti.kz

А как в Беларусь попали казахстанцы? Шарипова объяснила сорвавшийся бой закрытием границ

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова прокомментировала срыв своего боя, назвав причины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Несколько дней назад она анонсировала, что ее поединок состоится 26 июля в Минске на вечере бокса, который организовывает казахстанская промоутерская компания Suleimen Promotions. Однако за сутки до боя Boxrec сообщал, что в рамках этого шоу состоятся шесть боев и в их числе поединок Шариповой не значится. Suleimen Promotions также не объявляла о поединке казахстанки.

Боксерша назвала причину своего отсутствия в карде, написав пост в Instagram. Она пояснила, что виной срыва поединка являются закрытые границы — она не сумела попасть в Беларусь из-за коронавируса.

«Друзья! К сожалению, из-за коронавируса у меня не получилось приехать в Беларусь, где завтра должен был пройти мой поединок. Причина та же, из-за которой отменился и бой в Казани, — закрытые границы. Но я уже готова к бою и надеюсь, моя команда в ближайшее время подберет мне бой в России и чуть позже объявит об этом. Я очень благодарна промоутерской компании Suleimen Promotions, которая предоставила мне место в карде! Но увы, из-за закрытых границ не получилось организовать бой в Минске», — написала Шарипова.

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Стоит отметить, что турнир в столице Беларуси не только организовывает казахстанская компания. Там также выступит ряд казахстанских боксеров — Айдос Ербосынулы, Бек Нурмаганбет, Нурсултан Жанабаев, Нурсултан Аманжолов и Евгений Павлов. И у этих боксеров, в отличие от Шариповой, проблем с пересечением границ не возникло.

Для боксерши этот поединок должен был стать первым после возобновления карьеры, о котором она объявила в апреле. Ее отдых длился чуть более полугода. В сентябре 2019-го она сообщила в соцсетях, что уходит, так как устала от проблем с финансированием. Позже стало известно, что спортсменка родила ребенка.

После возвращения у Шариповой планировался реванш с Софьей Очигавой. Изначально этот поединок планировался на 19 июня, но Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно, и попросила его перенести. Новой датой было определено 4 июля, местом — Казань. Но 22 июня боксерша сообщила об отмене из-за невозможности выехать из Казахстана. 30 июня Фируза Шарипова разместила открытое письмо в своем Instagram, в котором обратилась к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, министру культуры и спорта Актоте Раимкуловой и министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди с просьбой помочь попасть в Россию. В итоге 14 июля она смогла добраться до Казани, где, судя по постам в Instagram, проводила тренировки. А затем уже и объявила об участии в шоу в Минске. Возвращалась ли боксерша на родину, неизвестно.

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