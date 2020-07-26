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26 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер дебютировал в профи с нокаута после четырех нокдаунов

Казахстанец Евгений Павлов успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.

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В андеркарте вечера бокса в белорусском Минске соперником Павлова был 24-летний венгр Патрик Хорват (1−2). Поединок второго легчайшего веса был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором — Хорват четыре раза побывал в нокдауне и потерпел второе поражение в карьере.

20-летний Павлов перешел в профи в начале июля, подписав контракт с казахстанской компанией Suleimen Promotions. В любителях уроженец Петропавловска становился мастером спорта РК по боксу и кикбоксингу, победителем международного турнира памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова в Туркестане и серебряным призером международного турнира «Король бокса-2019».

Главным событием вечера бокса в Минске станет бой обладателя второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе Айдоса Ербосынулы (13−0, 9 КО). В рамках этого же шоу в профи дебютирует чемпион Азии-2019 Бек Нурмаганбет, а очередные поединки проведут Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), который будет защищать свои пояса WBA Inter-Continental и WBO Oriental, и супертяж Нурсултан Аманжолов (2−0, 2 КО).

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