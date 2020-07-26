Казахстанский супертяж нокаутировал соперника с 20 победами
Казахстанец Нурсултан Аманжолов одержал победу техническим нокаутом над боснийцем Дражаном Джананином, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Нурсултан Аманжолов одержал победу техническим нокаутом над боснийцем Дражаном Джананином, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок супертяжелого веса прошел в андеркарте вечера бокса в белорусском Минске и был рассчитан на шесть раундов, но завершился после второй трехминутки — угол Джанина, который побывал в нокдауне, снял своего бойца.
Для 27-летнего Аманжолова эта победа стала третьей (два нокаутом) в трех боях. В профи он дебютировал в июле прошлого года и два поединка провел в Алматы.
31-летний Джананин потерпел 31-е поражение в карьере — также у него 20 побед (17 нокаутом). Босниец впервые в карьере выступал в СНГ — ранее он, кроме родной страны, дрался в Сербии, Германии, Венгрии, Нидерландах, Чехии, Албании, Австрии, Турции и Швейцарии.
Вечер бокса в Минске проводит казахстанская компания Suleimen Promotions. В главном событии событии титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе будет защищать Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО), а в андеркарте выступит Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), который владеет поясами WBA