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26 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж нокаутировал соперника с 20 победами

Казахстанец Нурсултан Аманжолов одержал победу техническим нокаутом над боснийцем Дражаном Джананином, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Поединок супертяжелого веса прошел в андеркарте вечера бокса в белорусском Минске и был рассчитан на шесть раундов, но завершился после второй трехминутки — угол Джанина, который побывал в нокдауне, снял своего бойца.

Для 27-летнего Аманжолова эта победа стала третьей (два нокаутом) в трех боях. В профи он дебютировал в июле прошлого года и два поединка провел в Алматы.

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31-летний Джананин потерпел 31-е поражение в карьере — также у него 20 побед (17 нокаутом). Босниец впервые в карьере выступал в СНГ — ранее он, кроме родной страны, дрался в Сербии, Германии, Венгрии, Нидерландах, Чехии, Албании, Австрии, Турции и Швейцарии.

Вечер бокса в Минске проводит казахстанская компания Suleimen Promotions. В главном событии событии титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе будет защищать Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО), а в андеркарте выступит Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), который владеет поясами WBA Inter-Continental и WBO Oriental в первой полусредней категории.

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