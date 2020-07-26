Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.07
Ювентус
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
26.07
Рома
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
26.07
Верона
Лацио
15
Футбол. Зарубежный
26.07
СПАЛ
Торино
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Кальяри
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
26.07
Болонья
Лечче
32
Футбол. Зарубежный
26.07
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
20
Футбол. Зарубежный
26.07
Бернли
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
26.07
Арсенал
Уотфорд
32
Футбол. Зарубежный
26.07
Эвертон
Борнмут
13
Футбол. Зарубежный
26.07
Лестер
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
26.07
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
26.07
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
26.07
Манчестер Сити
Норвич
50
Футбол. Зарубежный
26.07
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
11
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
26 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер сенсационно проиграл после нокдауна и потерял титулы от WBA, WBO и IBF

Казахстанец Нурсултан Жанабаев потерял второстепенные титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В соглавном событии вечера бокса в белорусском Минске Жанабаев встречался с французом Сэнди Мессаудом, который впервые дрался за пределами родины. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но не продлился всю дистанцию.

Во втором раунде Жанабаев побывал в нокдауне, а в седьмом рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у казахстанца. В итоге победитель определился раздельным решением судей — выиграл Мессауд.

Для 27-летнего Жанабаева это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом), а 34-летний Мессауд теперь имеет 14 побед (одна нокаутом) при шести поражениях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свои титулы Жанабаев завоевал в 2019 году. Казахстанец впервые выступал в Беларуси — дебютировал он в 2016 году в Китае, а затем дрался на родине, в России и Австралии. Свои титулы он завоевал в 2019 году.

Вечер бокса в Минске проводит казахстанская компания Suleimen Promotions. В главном событии событии титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе будет защищать Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО).

Ранее в Минске досрочные победы одержали казахстанцы Евгений Павлов и Бек Нурмаганбет, дебютировавшие в профи, а также супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (3−0, 2 КО).
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне.

Открывший Сейдахмета тренер узнал из СМИ о своем увольнении из сборной Казахстана
«МЮ» и «Челси» вышли в Лигу чемпионов, у «Лестера» нет сказки
Где продолжит карьеру Кокорин? Разбираем все возможные варианты
Стали известны клубы, претендующие на звезду «Локомотива»
«Ювентус» — чемпион Италии в 36-й раз. Победный гол — у Роналду
В «Сельте» объяснили, почему выкуп Смолова маловероятен
Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» победить
Талалаев сменил Шалимова на посту главного тренера «Ахмата»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь