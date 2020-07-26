Казахстанский боксер сенсационно проиграл после нокдауна и потерял титулы от WBA, WBO и IBF
Казахстанец Нурсултан Жанабаев потерял второстепенные титулы WBA
Казахстанец Нурсултан Жанабаев потерял второстепенные титулы WBA
В соглавном событии вечера бокса в белорусском Минске Жанабаев встречался с французом Сэнди Мессаудом, который впервые дрался за пределами родины. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но не продлился всю дистанцию.
Во втором раунде Жанабаев побывал в нокдауне, а в седьмом рефери остановил поединок
Для 27-летнего Жанабаева это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом), а 34-летний Мессауд теперь имеет 14 побед (одна нокаутом) при шести поражениях.
Свои титулы Жанабаев завоевал в 2019 году. Казахстанец впервые выступал в Беларуси — дебютировал он в 2016 году в Китае, а затем дрался на родине, в России и Австралии. Свои титулы он завоевал в 2019 году.
Вечер бокса в Минске проводит казахстанская компания Suleimen Promotions. В главном событии событии титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе будет защищать Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО).
Ранее в Минске досрочные победы одержали казахстанцы Евгений Павлов и Бек Нурмаганбет, дебютировавшие в профи, а также супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (3−0, 2 КО).
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