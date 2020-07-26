Казахстанец выиграл бой с двумя нокдаунами и защитил титулы от WBC, WBA и WBO
Казахстанец Айдос Ербосынулы успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Айдос Ербосынулы успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.
В главном событии вечера бокса в белорусском Минске Ербосынулы по итогам 10 раундов единогласным решением судей победил представителя Германии Нуху Лаваля — 100−88, 100−88 и 100−87. Во второй и третьей трехминутках Лаваль оказывался в нокдауне.
Для 28-летнего Ербосынулы эта победа стала 14-й (10 нокаутом) в 14 боях, а 38-летний Лаваль потерпел седьмое поражение — также в активе уроженца Нигерии 27 побед (15 нокаутом). Казахстанец впервые выступал в Беларуси — дебютировал он в 2015 году в Украине, а затем дрался на родине, в США, Австралии и России.
Вечер бокса в Минске провела казахстанская компания Suleimen Promotions. В