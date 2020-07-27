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10:19 (мск), источник: Vesti.kz

WBO отреагировала на победу казахстанского боксера в бою за три титула

Всемирная боксерская организация (WBO) поздравила казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы (14−0, 9 КО) с очередной победой.

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Накануне в Минске (Беларусь) Ербосынулы успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International, одержав победу над немецким боксером Нуху Лавалем (27−7, 15 КО). При этом казахстанец дважды отправил оппонента в нокдаун.

«Поздравляем чемпиона WBO Global во втором среднем весе Айдоса Ербосынулы, который победил Нуху Лаваля единогласным решением и сохранил свой титул», — говорится в сообщении WBO в твиттере.

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Для 28-летнего Ербосынулы эта победа стала 14-й в 14 боях (9 КО), а 38-летний Лаваль потерпел седьмое поражение — также в активе уроженца Нигерии 27 побед (15 нокаутом). При этом казахстанец впервые выступал в Беларуси — дебютировал он в 2015 году в Украине, а затем дрался на родине, в США, Австралии и России.

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