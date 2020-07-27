Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.07
Болонья
Лечче
32
Футбол. Зарубежный
26.07
Кальяри
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
26.07
СПАЛ
Торино
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Верона
Лацио
15
Футбол. Зарубежный
26.07
Рома
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
26.07
Ювентус
Сампдория
20
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
10:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Попахивает грабежом?» Разбор сенсационного поражения казахстанца в бою за титулы от WBA, WBO и IBF

Портал vRINGe.com прокомментировал сенсационное поражение казахстанского проспекта полусреднего веса Нурсултана Жанабаева (8−1, 5 KO) в бою с Санди Мессаудом (14−6, 1 КО) из Франции.

Наверх

Их поединок состоялся в Минске (Беларусь). Во втором раунде Жанабаев побывал в нокдауне, а в седьмом рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у казахстанца. В итоге победителя определяли по итогам судейских записок, которые раздельным решением отдали победу Мессауду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Фаворит занял центр ринга, работал агрессивным первым номером. Претендент-левша огрызался и даже вырвал концовку стартового раунда — дважды кряду попал левым прямым, посек возле правого глаза. Во втором раунде Жанабаев вновь зевнул левый прямой и оказался в нокдауне. Казахстанец поднялся на ноги, схватил француза и бросил на канвас борцовским приемом. Жесть! Рефери почему-то  хулигана не оштрафовал. У Жанабаева не получалось ровным счетом ничего — в третьем раунде не единожды вновь был потрясен французом, у которого в профессионалах из 13 побед всего одна досрочная. Такое впечатление, что казахстанец впервые в карьере увидел боксера-левшу — открывался, пропускал все, что прилетало с левой руки. За счет работоспособности Жанабаев выровнял ход боя — оппонент устал, замедлился, снизился уоркрейт. В пятом раунде рефери приостановил бой, позвал доктора — казахстанцу разрешили продолжить бой. Француз вернулся в поединок, выиграл трехминутку. Жанабаев действовал размашисто, нервно — месил кулаками воздух или работал по блоку. Мессауд действовал куда расчетливее. Интересно, что там насчитали судьи… Какая разница? Рефери в седьмом раунде остановил бой. Но нет же! Не технический нокаут. Будут смотреть записки судей. Вот это да! Попахивает грабежом? Нет, спасибо судьям за честность: 68−64 (Жанабаев), 68−63 (Мессауд) и 68−63 (Мессауд). Мессауд TD 8», — говорится в заметке.

Для 27-летнего Жанабаева это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом). Свои титулы он завоевал в 2019 году. Казахстанец впервые выступал в Беларуси — дебютировал он в 2016 году в Китае, а затем дрался на родине, в России и Австралии.

Читайте также
Экс-игрок "Кайрата" и молодежных команд "Барселоны" сменил клуб
Родченков требует не пускать россиян на ОИ. Это начало кампании?
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
Ловрен: Хочу помочь «Зениту» пройти как можно дальше в ЛЧ
Жиго обожает «Спартак», но обострилась его сентиментальность
СМИ: Капитан «Зенита» перейдет в клуб АПЛ
Луческу ушел из киевского «Динамо» через 4 дня после назначения
Капитан «Спартака» выбрал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь