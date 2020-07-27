«Попахивает грабежом?» Разбор сенсационного поражения казахстанца в бою за титулы от WBA, WBO и IBF

«Фаворит занял центр ринга, работал агрессивным первым номером. Претендент-левша огрызался и даже вырвал концовку стартового раунда — дважды кряду попал левым прямым, посек возле правого глаза. Во втором раунде Жанабаев вновь зевнул левый прямой и оказался в нокдауне. Казахстанец поднялся на ноги, схватил француза и бросил на канвас борцовским приемом. Жесть! Рефери почему-то хулигана не оштрафовал. У Жанабаева не получалось ровным счетом ничего — в третьем раунде не единожды вновь был потрясен французом, у которого в профессионалах из 13 побед всего одна досрочная. Такое впечатление, что казахстанец впервые в карьере увидел боксера-левшу — открывался, пропускал все, что прилетало с левой руки. За счет работоспособности Жанабаев выровнял ход боя — оппонент устал, замедлился, снизился уоркрейт. В пятом раунде рефери приостановил бой, позвал доктора — казахстанцу разрешили продолжить бой. Француз вернулся в поединок, выиграл трехминутку. Жанабаев действовал размашисто, нервно — месил кулаками воздух или работал по блоку. Мессауд действовал куда расчетливее. Интересно, что там насчитали судьи… Какая разница? Рефери в седьмом раунде остановил бой. Но нет же! Не технический нокаут. Будут смотреть записки судей. Вот это да! Попахивает грабежом? Нет, спасибо судьям за честность: 68−64 (Жанабаев), 68−63 (Мессауд) и 68−63 (Мессауд). Мессауд TD 8», — говорится в заметке.