«Канело» поругался с DAZN перед третьим боем с Головкиным

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По информации ESPN, DAZN хочет, чтобы «Канело» согласился на меньшую сумму, чем ему положено по контракту. Гарантированный гонорар мексиканца за бой составляет 35 миллионов долларов.

Отмечается, что сам Альварес и Golden Boy рассматривают в качестве соперника по сентябрьскому бою британца Каллума Смита (27−0, 19 КО), чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Однако из-за стремления DAZN снизить гонорар «Канело» закрыть сделку пока не удается.

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«Альварес усердно тренируется и готов боксировать в сентябре. Если бы все зависело только от него, он бы уже анонсировал бой. Но есть вещи и другие стороны, которые не находятся под его контролем. Все, включая команду “Канело”, ждут наступления ясности по поводу того, собирается ли DAZN выполнять свои обязательства», — заявил юрист «Канело» Грег Смит.

Напомним, в 2018 году Альварес подписал с DAZN контракт на 11 боев на сумму 365 миллионов долларов. Предполагалось, что после этого «Канело» будет мотивирован на бои с соперниками самого высокого уровня. Вместо этого он боксировал в трех первых боях на DAZN с британцем Роки Филдингом, американцем Дэниэлом Джейкобсом и россиянином Сергеем Ковалевым.