В видео тренировок Тайсона нашли подозрительный момент

Источник: РИА "Новости"

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

По словам Формана, Тайсон по каким-то причинам не нагружает правую ногу. «Я заметил, что правая нога Майка не двигается вместе с рукой, когда он выбрасывает удар справа. Она остается на месте», — заметил бывший боксер. Он подчеркнул, что с левой ногой Тайсона все в порядке.

Также Форман обратил внимание на то, что соотечественник показывает фанатам только то, что хочет сам. «Возможно, через несколько минут после того, как Тайсон поднимается с кровати, у него начинает кружиться голова, и он падает на пол», — подчеркнул бывший чемпион мира.

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21 июля 54-летний Тайсон заявил, что собирается провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира, 51-летним Роем Джонсом. Противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября.

При этом Тайсон не раз вызывал удивление фанатов своей физической формой. Он публиковал видео с тренировок, на которых демонстрировал ударную технику.