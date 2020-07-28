Джукембаев анонсировал дебют в США против боксера топ-уровня

Устрашающее доминирование. Как Батыр Джукембаев стал обладателем титула IBO.

«В начале августа отправляюсь на тренировочные сборы в Москву. Там с моим личным тренером будем готовиться к бою.

Планирую провести значимый бой в конце сентября в США. Мой промоутер уже ведет активную работу в этом направлении. Пока еще неизвестно, против кого буду выходить на ринг, но это будет соперник топ-уровня.

Я на сегодня вхожу в топ-15 по всем ведущим версиям первого полусреднего веса. До чемпионских боев осталось пару шагов! Хочу показать свой уровень! — заявил Джукембаев.