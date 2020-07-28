Джукембаев анонсировал дебют в США против боксера топ-уровня
Казахстанец Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО) определился со сроками следующего боя. Как сообщает
Казахстанец Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО) определился со сроками следующего боя. Как сообщает
Устрашающее доминирование. Как Батыр Джукембаев стал обладателем титула IBO.
«В начале августа отправляюсь на тренировочные сборы в Москву. Там с моим личным тренером будем готовиться к бою.
Планирую провести значимый бой в конце сентября в США. Мой промоутер уже ведет активную работу в этом направлении. Пока еще неизвестно, против кого буду выходить на ринг, но это будет соперник
Я на сегодня вхожу в топ-15 по всем ведущим версиям первого полусреднего веса. До чемпионских боев осталось пару шагов! Хочу показать свой уровень! — заявил Джукембаев.
Напомним, в последнем бою, который состоялся в январе, Джукембаев одержал досрочную победу над мексиканцем Рикардо Ларой (22−8, 10 КО). Все свои поединки казахстанец провел в Канаде.