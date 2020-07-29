Два боя Головкина вошли в список самых денежных поединков в истории бокса

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WBN провел сравнительный финансовый анализ с учетом курса валют на день боев и перевел показатели pay-per-view (платные трансляции) в нынешние суммы.

Так, первый бой Головкин — Альварес, состоявшийся в сентябре 2017 года, заработал 100 миллионов долларов, тогда как второй поединок (в сентябре 2018-го) принес на 17 миллионов долларов больше. В итоге эти поединки заняли 18-е и 24-е места соответственно.

Самым прибыльным же боем в истории бокса по версии WBN стала «Pазборка в джунглях» 30 октября 1974 года — супертяжелое противостояние между Мухаммедом Али и Джорджем Форменом в Заире (нынешняя ДРК). Этот бой заработал 510 миллионов долларов, что на десять миллионов больше «Боя века» между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо.

Первая десятка выглядит так:

Мухаммед Али — Джордж Формен (30.10.1974) — 510 миллионов долларов;

Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо (02.05.2015) — 500;

Флойд Мейвезер — Конор МакГрегор (26.08.2017) — 500;

Мухаммед Али — Джо Фрэзер III (01.10.1975) — 500;

Мухаммед Али — Джо Фрэзер I (08.03.1971) — 300;

Майк Тайсон — Эвандер Холифилд II (28.06.1997) — 281;

Флойд Мейвезер — Оскар Де Ла Хойя (05.05.2007) — 200;

Майк Тайсон — Питер Макнили (19.08.1995) — 177;

Флойд Мейвезер — Рикки Хэттон (08.12.2007) — 160;

Флойд Мейвезер — Сауль Альварес (14.09.2013) — 160.