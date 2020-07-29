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29 июля, источник: Vesti.kz

«Использую антисептик перед рукопожатием». Казахстанский супертяж — о масках, боксе и коронавирусе

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (13−0, 12 КО) перед боем с Камилом Соколовски (9−17−2, 3 КО) из Польши, который пройдет 4 августа в Минске, рассказал корреспонденту Vesti.kz о тестах на коронавирус перед поединком и других возможных ограничениях.

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31-летний казахстанец признался, что, помимо защиты от заражения, которую он предполагает для себя, с другими заметными «преградами» в столице Беларуси он не столкнулся. Но вечер бокса, в котором он примет участие, скорее всего, пройдет без зрителей.

— Здесь я не вижу ограничений… Наверное, некоторые перелеты за границу отсутствуют. Возможно, поезда. А в целом все как и прежде здесь, — поделился боксер впечатлениями от временного проживания в Минске.

— Видели по фото, что ходили на концерт на открытом воздухе. В масках ходить заставляют? И носят ли их вообще?

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— В масках никто не заставляет ходить. Только персонал магазина, да и тот, наверное, не весь.

— А что говорят про коронавирус? Ощущается ли пандемия в Беларуси?
— Я не знаю статистику в Беларуси по зараженным. Ощущается, может быть, где-то далеко или где он есть, но люди относятся к этому спокойно и без паники. Народу много, все куда-то идут по своим делам или просто гуляют.

— А перед боем есть ограничения? Тесты сдавали? Болельщики будут?
— Да, мы сдали тест сегодня утром. Ограничения? Будем в масках, наверное, на взвешивании, и используем антисептик перед тем как пожать руки с соперником (смеется). Насчет болельщиков не знаю. Возможно, что нет.

Кажется, здесь разрешают проводить мероприятия различные, но без болельщиков, так как это проводится в закрытом помещении. Вчера проходил чемпионат Беларуси по толканию ядра, кажется, но он был под открытым небом рядом со Дворцом спорта, и зрители были.

Добавим, что десятираундовый поединок непобежденного Кособуцкого в Казахстане покажут в прямом эфире. 31-летний казахстанец подходит ко встрече с серией из 13 побед подряд и поясом IBO Inter-Continental.

Первый титул в профессиональной карьере Кособуцкий завоевал в ноябре прошлого года, когда в немецком Гамбурге нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15−1, 13 КО).

Жигер Абенов

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