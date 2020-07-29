Брат Данияра Елеусинова получил бой за титул от WBC в весе Головкина

Поединок пройдет в мексиканском городе Гвадалахара. Соперником Елеусинова будет местный боксер Хуан Карлос Рэйгоса. На счету оппонента казахстанца 16 побед (шесть нокаутом), 15 поражений (четыре нокаутом) и три ничьих.

На кону боя будет стоять титул WBC International. Он имеет второстепенный статус и помогает его обладателю продвинуться в рейтинге Всемирного боксерского совета. Ранее им владел канадец Стивен Батлер, а вакантным пояс стал после того, как он решил принять бой с чемпионом WBA Regular Риотой Муратой, в котором проиграл нокаутом. Ранее титулом WBC International в разные годы владели такие известные боксеры, как канадец Давид Лемье и британец Крис Юбенк-старший.