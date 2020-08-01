В боксе появился еще один претендент на лучший нокаут 2020 года

Поединок первого среднего веса стал главным событием вечера бокса, который прошел 30 июля в Париже. Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился в третьем победой Прата. Нокаут уже внесли в кандидаты на звание лучшего в 2020 году.

Для 20-летнего Прата эта победа стала шестой (три нокаутом) в шести боях, а Окито потерпел третье поражение — также в его активе четыре победы (три нокаутом) и одна ничья. Победитель пять из шести своих поединков провел на родине, но один раз выступал в Бельгии, а проигравший пока дрался только во Франции.