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14:44 (мск), источник: Vesti.kz

В боксе появился еще один претендент на лучший нокаут 2020 года

Мощным нокаутом завершился бой между французами Миланом Пратом и Джонатаном Окито, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2020

Поединок первого среднего веса стал главным событием вечера бокса, который прошел 30 июля в Париже. Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился в третьем победой Прата. Нокаут уже внесли в кандидаты на звание лучшего в 2020 году.

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Для 20-летнего Прата эта победа стала шестой (три нокаутом) в шести боях, а Окито потерпел третье поражение — также в его активе четыре победы (три нокаутом) и одна ничья. Победитель пять из шести своих поединков провел на родине, но один раз выступал в Бельгии, а проигравший пока дрался только во Франции.

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